Es war kaum ein Monat vergangen, dass das US-Agrarministerium Hähnchenfleisch, das im Labor gezüchtet wurde, erstmalig zum Verkauf zugelassen hatte. Und schon bieten zwei Sterneköche in Washington D.C. und San Francisco dieses im Bioreaktor erzeugte Fleisch ihren Gästen an. Ab August werden die Produkte der US-Start-up-Firmen "Eat Just" und "Upside Foods", wenn auch nur in überschaubarer Menge, Speisen in Menüs sein, die diese Restaurants offerieren.