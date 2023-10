"So werdet Ihr in den westlichen Medien einer Gehirnwäsche unterzogen, damit Ihr Euch auf die Seite Israels stellt", heißt es in dem umstrittenen Posting des internationalen Instagram-Accounts von Fridays for Future (FFF). Die israelische Regierung wird als "Apartheid-Regime" bezeichnet, die einen "Genozid" an der palästinensischen Bevölkerung betreibe.