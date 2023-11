Hamas und Israel: Genozid-Vorwürfe - das sagen Experten

Mit dem Konflikt zwischen Israel und der Hamas ist auch ein Krieg der Worte ausgebrochen. Der Ton ist auf beiden Seiten hart. Ein Wort, das immer wieder fällt: "Genozid" - ein Begriff, der in den vergangenen Jahren auch in anderen Konflikten benutzt wurde, etwa beim russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine angesichts russischer Gräueltaten in dem Land. Doch was heißt "Genozid" eigentlich?