Klimaaktivistin Neubauer: "Verurteilen Terror der Hamas"

Fridays for Future Deutschland grenzt sich klar von israelfeindlichen Aussagen auf dem internationalen Account der Bewegung ab. Und Aktivistin Neubauer will Konsequenzen ziehen.

Fridays for Future Deutschland

Klimaaktivistin Luisa Neubauer geht auf Distanz zur globalen "Fridays for Future"-Bewegung. Quelle: epa

Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat sich im Namen von Fridays for Future Deutschland klar von israelfeindlichen Äußerungen auf dem internationalen Account der Klimaschutzbewegung distanziert.

Unsere volle Solidarität gilt den Jüdinnen und Juden weltweit, und wir verurteilen scharf den Terror der Hamas. Luisa Neubauer, Fridays for Future Deutschland

"Wir distanzieren uns von den antisemitischen Posts auf internationalen Kanälen nachdrücklich." Die internationalen Netzwerke der Bewegung seien lose und strukturlos und wenige Personen stünden hinter einzelnen Posts.

"Es alarmiert uns zu erleben, wie eben diese Netzwerke insbesondere in den letzten Tagen von wenigen missbraucht wurden, um Desinformation und Antisemitismus zu teilen", sagte Neubauer.

Neubauer will globale Prozesse von FFF vorerst aussetzen

Vor rund einer Woche hatte die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg , die Fridays for Future mitbegründet hat, in sozialen Netzwerken zu einem Streik für Solidarität mit den Palästinensern aufgerufen und damit für Empörung gesorgt.

Diesen Freitag machte sie sich erneut für die Palästinenser stark. "Gerechtigkeit für Palästina", stand auf einem Schild, das die 20-Jährige bei ihrem freitäglichen Klimaprotest vor dem schwedischen Parlament in Stockholm in den Händen hielt. Auf Instagram hatte der internationale Fridays-for-Future-Account zudem harte Anschuldigungen gegen den israelischen Staat und "westliche Medien" erhoben.

Neubauer versprach, die Vorgänge der letzten Tage sehr ernst zu nehmen. "Ich setze mich persönlich dafür ein, dass wir globale Prozesse aussetzen, bis wir sicher sein können, dass eine einzelne Gruppe nicht länger globale FFF-Accounts für Desinformation und Hass nutzen kann", sagte sie.

Kritik von Union und FDP

Zuvor hatten Politiker von CDU und FDP eine stärkere Distanzierung der deutschen Sektion von Fridays for Future gefordert. "Die israelfeindlichen Äußerungen von Greta Thunberg und ihrem Umfeld sind Wasser auf die Mühlen der Hamas", sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr den Funke-Medien.

Ähnlich äußerte sich der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei. "Teile von Fridays for Future vergiften mit inakzeptablen antisemitischen Äußerungen und Verschwörungstheorien das gesellschaftliche Klima.