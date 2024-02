Frühlingshafter Februar: Wird die 20-Grad-Marke geknackt?

Das milde Wetter lockt sogar schon Bienen nach draußen - etwa auf einen früh blühenden Krokus am Frankfurter Lorberg.

Mitten im Winter ist es in Deutschland warm wie im Frühling. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet "rekordverdächtig anmutende Temperaturwerte".

Schon am Donnerstag kletterten dank Tief "Rixa" die Werte entlang des Rheins stellenweise auf 18 Grad - "und geraten damit allmählich in greifbare Nähe der Temperaturrekorde für die zweite Februardekade", wie Meteorologe Felix Dietzsch von der Wettervorhersagezentrale in Offenbach sagte.