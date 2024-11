Ein Grippestamm weniger - wegen Corona-Maßnahmen

Bis 2018 war in Deutschland ein Dreifach-Impfstoff Standard. Danach empfahl die Ständige Impfkommission (Stiko) einen Vierfach-Impfstoff, der entsprechend Schutz gegen vier Influenza-Virusstämme bot. Für die beginnende Saison rät die Stiko nun wieder zum Dreifach-Impfstoff - ohne Antigene gegen den Grippestamm B Yamagata.

Plötzlich keine Nachweise mehr

Schon im Jahr 2020 hatten Experten festgestellt, dass diese Gruppe von Influenza-Viren nicht mehr kursiert. Auch in den Jahren danach sei B Yamagata nicht mehr aufgetreten, sagt Immunologe Watzl. Einem Beitrag im Fachmagazin "Lancet" zufolge ist B Yamagata das einzige der Atemwegserkrankungen verursachenden Viren, das im Zuge der Corona-Pandemie zum Aussterben gebracht wurde. Wobei nicht ausgeschlossen sei, dass B Yamagata womöglich doch irgendwo überlebt habe, weil nicht jeder Winkel der Welt gut überwacht werde.

Weltweit versuchen Forscherinnen und Forscher, Pandemien in Zukunft besser vorherzusagen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kam im September 2023 zu dem Schluss, dass die B-Yamagata-Komponente für den Impfschutz nicht mehr benötigt wird. Der sogenannte trivalente Impfstoff soll nun nur noch Antigene eines Influenza-B-Stamms (B Victoria) sowie zweier Influenza-A-Stämme enthalten. Von diesen Subtypen zirkulieren weltweit verschiedene Varianten, in jeder Grippesaison unterschiedlich stark. Die WHO überlegt jährlich im Februar, wie die Impfstoffe der kommenden Saison für einen bestmöglichen Schutz konzipiert sein sollten.