Missbrauchsvorwürfe gegen Al Fayed: Hunderte melden sich

Mehr als 400 Menschen haben sich nach Angaben einer Opfergruppe zu Vorwürfen sexueller Gewalt gegen den mittlerweile verstorbenen Unternehmer Mohamed Al Fayed gemeldet. Es handele sich um ehemalige Beschäftigte des bekannten Londoner Kaufhauses Harrods und des Fußballclubs FC Fulham, die beide Al Fayed gehört hatten, sowie "verschiedener Orte", die mit dem Geschäftsmann in Verbindung standen, teilte die Gruppe auf einer Pressekonferenz mit.

Schwere Missbrauchsvorwürfe gegen Mohamed Al Fayed

Al Fayed habe seine Taten überall begangen - in London und seinem Anwesen in der Grafschaft Surrey, aber auch in seinem Privatflugzeug, auf seiner Jacht und im Pariser Luxushotel Ritz, das ihm gehörte.