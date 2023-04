Aber er setzte sich weiter für die Rechte der Schwarzen ein, auch weit über die Grenzen der USA hinaus, war Mentor der südafrikanischen Sängerin und Aktivistin Miriam Makeba, organisierte Nelson Mandelas ersten Besuch in den USA nach dessen Freilassung aus dem Gefängnis 1990 und war Ideengeber für den legendären und mit Stars gespickten Song "We Are the World", mit dem Geld für Hungernde in Afrika gesammelt wurde.