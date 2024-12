HIV-Medikament Lenacapavir für "Science" Jahres-Durchbruch

Die Entwicklung des Medikaments Lenacapavir ist für das renommierte Fachmagazin "Science" der wichtigste Forschungsdurchbruch des Jahres. Damit werde der nächste, aber keineswegs letzte Schritt im Kampf gegen Aids gewürdigt, heißt es zur Begründung des "Breakthrough of the Year". Der Wirkstoff soll eine Infektion zu 100 Prozent verhindern.

Lange Wirkung von Lenacapavir macht großen Unterschied

In Deutschland leben fast 100.000 Menschen mit einer HIV-Infektion. An der Berliner Charité gilt erst zum zweiten Mal ein Aids-Patient als geheilt. Ein Fall, der Hoffnung macht.

Zulassung in mehreren Ländern geplant

Der Hersteller Gilead will die Zulassung als HIV-Schutz in zahlreichen Ländern beantragen. Gezielt werde an einer Versorgung auch in ärmeren Ländern gearbeitet. Das Mittel soll prophylaktisch Menschen mit hohem HIV-Infektionsrisiko angeboten werden.