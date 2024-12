Große Hoffnung im Kampf gegen HIV: Eine halbjährliche Spritze mit dem Wirkstoff Lenacapavir soll effektiv vor Ansteckung schützen. Was steckt dahinter?

Weltweit infizieren sich jedes Jahr etwa 1,3 Millionen Menschen neu mit HIV. Rund 630.000 Menschen sterben noch immer an den Folgen der jahrzehntelangen HIV-Pandemie.

Nachdem die Zahlen auch durch die Kontaktbeschränkungen während der Corona-Pandemie leicht gesunken waren, steigen sie in einigen Regionen der Welt inzwischen wieder an, etwa in Osteuropa und im Nahen Osten.