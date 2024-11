Glück im Unglück für Carsten Weverinck: Sein Aneurysma im Bauch wurde per Zufall entdeckt. Ihm wurde daraufhin zu einer Operation geraten.

Etwa 60 Prozent aller Aneurysmen der Aorta, also der Hauptschlagader, befinden sich im Bauch. In Deutschland werden jährlich etwa 13.000 Patienten mit einem solchen Bauchaortenaneurysma behandelt.

Aneurysma kann tödlich enden

Die Aorta transportiert sauerstoffreiches Blut vom Herzen in den ganzen Körper. Ihre Wände sind normalerweise stark genug, um dem Blutdruck standzuhalten. Ist die Gefäßwand geschwächt, kann sie sich ausdehnen - ein Aneurysma bildet sich. Diese Ausweitung oder Aussackung kann tödlich werden, wenn sie reißt, sagt Alexander Oberhuber, Gefäßchirurg am Universitätsklinikum Münster.

Wenn Sie das Krankenhaus erreichen und in ein spezialisiertes Zentrum kommen, dann ist die Überlebenschance sehr gut.

Der Experte hat hochgerechnet, dass in Deutschland jedes Jahr etwa 8.000 Patienten, die über 65 Jahre alt sind, durch ein geplatztes Aneurysma der Bauchaorta in so eine lebensgefährliche Situation geraten. Maximal 3.000 erreichen eine Klinik.