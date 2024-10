Hirnaneurysma im Kopf: Behandeln oder beobachten?

Das Wort "Aneurysma" kommt aus dem Griechischen und bedeutet "Aufweitung". Es handelt sich dabei um Ausbuchtungen oder Aussackungen von Arterien, die an verschiedenen Stellen im Körper entstehen können, etwa an der Bauchschlagader oder in Blutgefäßen im Gehirn.Normalerweise sind Arterien fest und elastisch. Ist die Gefäßwand geschwächt, kann es zu einem Aneurysma kommen. Oft bleiben die krankhaft erweiterten Gefäße unbemerkt, weil sie keine Symptome verursachen.Zu den Risikofaktoren für die Entstehung eines Aneurysmas gehören Bluthochdruck Arteriosklerose und Rauchen . Zudem werden erbliche Faktoren diskutiert.