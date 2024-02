Neuer Höchststand: Deutsche bei erster Hochzeit immer älter

Das durchschnittliche Heiratsalter in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) zum Welttag der Ehe am 11. Februar mitteilte , waren Frauen im Jahr 2022 bei ihrer ersten Heirat im Schnitt 32,6 Jahre und Männer 35,1 Jahre alt - "in beiden Fällen ein neuer Höchststand".