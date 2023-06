Mindestens sieben Häftlinge wurden in einem Krankenhaus in der Hauptstadt Tegucigalpa wegen Schuss- und Messerwunden behandelt. Äußerungen einer überlebenden Insassin gegenüber lokalen Medien zufolge seien Häftlinge, die der gefürchteten Bande Barrio 18 angehörten, in einen Zellenblock eingebrochen und hätten dort Frauen in Brand gesetzt oder erschossen. Der Aufstand ereignete sich in einem Gefängnis in Tamara, etwa 50 Kilometer nordwestlich von Tegucigalpa.