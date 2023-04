Die Gewerkschaft Verdi hat am Freitag und Samstag zu Warnstreiks in mehreren Filialen der Möbelkette Ikea aufgerufen. In Nordrhein-Westfalen sind laut Verdi die Beschäftigten der Möbelhäuser in Essen, Dortmund, Duisburg, Köln Godorf und Köln Butzweiler Hof aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Auch in den Hamburger Filialen Altona, Moorfleet und Schnelsen soll es zu Streiks kommen, teilte die Gewerkschaft am Freitagmorgen mit.