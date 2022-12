Baerbock in Indien : Verzweifeltes Lachen in Neu Delhi

Während die Ampel-Koalition in Berlin die Reform des Fachkräfte-Einwanderungsgesetzes feiert, stapeln sich in Deutschlands Vertretung in Neu Delhi die Visa-Anträge bis fast unter die Decke. Antragsteller müssen teils Monate warten, Studenten verpassen den Semesterbeginn, Mitarbeiter sprechen von einem Desaster. Noch sei, sagt ein Diplomat, nicht jedem in Berlin klar, wie sehr der Visa-Stau an Deutschlands Bild in Indien kratzt.