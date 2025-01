Erdbeben in Japan: Behörden sprechen Tsunami-Warnung aus

Mitarbeiter räumen zerbrochenes und verstreutes Glas auf, das durch das Erdbeben am JR-Flughafenbahnhof Miyazaki in Miyazaki im Südwesten Japans verursacht wurde.

Der Südwesten Japans ist am Montag von einem Erdbeben erschüttert worden. Seine Stärke wurde zunächst mit 6,9 angegeben, später aber auf 6,6 nach unten korrigiert.

Die Behörden gaben vorübergehend eine Tsunami-Warnung für die Präfekturen Miyazaki und Kochi sowie die Insel Kyushu heraus. Berichte über Schäden gab es zunächst nicht. Probleme an Atomanlagen in der betroffenen Gegend wurden nicht festgestellt.

Medien: Ein Meter hohe Welle auf Land getroffen

In der Küstenstadt Kochi wurden Bewohnerinnen und Bewohner aufgefordert, ihre Häuser als Vorsichtsmaßnahme zu verlassen. Der Sender NHK TV berichtete, ein Tsunami mit einer Wellenhöhe von bis zu etwa einem Meter habe innerhalb von 30 Minuten nach dem Beben Land erreicht.

Im Hafen von Miyazaki wurde eine Welle von 20 Zentimetern Höhe gemessen. In Kyushu zog sich ein Mann leichte Verletzungen zu, als er eine Treppe hinunterstürzte, wie NHK TV berichtete. Im Bahnhof Miyazaki fielen Züge aus, und die Fahrgäste saßen fest.

Vor wenigen Tagen waren bei einem Erdbeben in Tibet mindestens 126 Menschen ums Leben gekommen.

Behörden warnen vor Nachbeben

Der Nankai-Graben, in dem die Philippinische Meeresplatte unter die Eurasische Platte am Meeresboden vor der Südwestküste Japans rutscht, verursacht etwa alle 100-150 Jahre schwere Erdbeben. Starke Beben in der Nähe gelten als mögliches Anzeichen dafür, dass ein Megabeben wahrscheinlicher wird.