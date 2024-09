Bullterrier-Angriff: Vorurteile gegen Hunde gerechtfertigt?

Neunjährige von Bullterrier-Mix attackiert: In einigen Ländern werden Staffordshire-Bullterrier und Kreuzungen als Listenhunde geführt.

Ylvie aus Klötze in Sachsen-Anhalt steigt aus dem Schulbus, als zwei Staffordshire-Bullterrier-Mischlinge auf sie zulaufen und ihr ins Gesicht beißen. Ein Schock für die Schülerin. Die Nachbarn Mihail B. und Ovi M. sind gerade dabei, ein Fliegenschutzgitter anzubringen, als sie die Schreie des Mädchens hören. Sofort rennen sie zu Ylvie, werfen Steine nach den Hunden und schieben das Fliegengitter zwischen die Hunde und die Neunjährige.

Mit schweren Verletzungen am Kopf muss Ylvie ins Krankenhaus. Entschuldigt hat sich Halterin Meike M. bisher nicht. Mittlerweile ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung. Das Ordnungsamt prüft, ob die Hunde wieder zurück zur Halterin dürfen. Für Ylvie und ihre Mutter wäre das ein Grund wegzuziehen. Ist die grundsätzliche Sorge vor Listenhunden berechtigt?

Im September 2023 verletzen in Stoke (Großbritannien) zwei Hunde einen Mann tödlich. Beteiligt sind immer öfter Mischlinge, die auf eine Kampfhundart zurückgehen.

Beißstatistiken wenig aussagekräftig

In einigen Bundesländern sind Staffordshire-Bullterrier - und damit auch Kreuzungen dieser Hunderasse - als sogenannter Listenhund. Da bestimmte Hunderassen in vielen Bundesländern auf Listen stehen, weil sie entweder gar nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen gehalten werden dürfen, werden sie so genannt. Als Listenhunde gelten besonders aggressive Hunderassen.