XL Bully: Härtere Regeln nach Hundeattacke in Großbritannien

In Großbritannien häufen sich die Attacken von XL Bulldoggen, es kommt sogar zu tödlichen Unfällen. Die Rasse fällt nun unter das Gesetz für gefährliche Hunde und es herrscht Maulkorbpflicht.

Den Alptraum erlebte ein achtjähriger Junge am vergangenen Wochenende in Bootle, nahe Liverpool. Und wieder soll es ein XL Bully sein, der das Kind anfiel. Es erlitt schwere Kopfverletzungen, nach Notoperation liegt es im Krankenhaus.

Der Hund beschlagnahmt, seine Besitzer in Polizeigewahrsam: Dabei wurden die Regeln für Halter gefährlicher Hunde erst vor Kurzem verschärft.

Mit Maulkorb, kastriert und registriert

Bis zum 01. Februar mussten Hunde dieser Züchtung in England und Wales bei den Behörden angemeldet werden. Die Tiere dürfen in der Öffentlichkeit nur noch mit Maulkorb und an der Leine unterwegs sein. Sie müssen kastriert werden, erhalten einen Mikrochip. Wer sich daran nicht hält, dessen Hund kann getötet werden.