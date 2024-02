Sambaschulen in Rio machen auf Rassismus aufmerksam

Millionen Menschen haben den berühmten Karnevals-Umzug der Samba-Schulen in Rio de Janeiro besucht. Doch die Ausbreitung von krankheitsübertragenen Mücken plagte das Fest. 13.02.2024 | 1:10 min

Die zwölf Top-Sambaschulen haben zum Abschluss der weltberühmten Umzüge im Sambodrom die Zuschauer begeistert. Bis in die frühen Morgenstunden am Dienstag (Ortszeit) sind die letzten Gruppen durch das Samba-Stadion mit Platz für mehr als 70.000 Zuschauer aufgetreten.

Vielfalt und Freiheitskampf Thema in den Sambaschulen

Die Sambaschule "Paraíso do Tuiuti" probte Ende Januar ihre Darbietung in den Straßen von Rio.

Karneval nutzen, um Botschaft zu übermitteln

Siegerin der Sambaschulen wird am Mittwoch gekürt

Bereits am Sonntag sind sechs der zwölf Sambaschulen der ersten Liga im Sambodrom aufgetreten, am Freitag und Samstag in zwei Gruppen die Schulen der Aufstiegsklasse. Am Mittwoch kürt nun eine Jury, die wie beim Eiskunstlauf Noten vergibt, die Siegerin.