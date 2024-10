Domain mit ".ai": KI-Boom macht Karibikinsel Anguilla reich

Anguilla zieht wohlhabende Touristen an - und profitiert jetzt auch vom KI-Boom.

Dem britischen Überseegebiet wurde in den 1990er Jahren die Kontrolle über die Domain-Endung ".ai" am Ende einer Internetadresse zugesprochen. Es war eine von Hunderten obskuren Domains, die Ländern und Territorien auf Grundlage ihres Namens zugewiesen wurden. Diese sind eigentlich dazu gedacht, auf die Zugehörigkeit einer Website zu einer bestimmten Region oder Sprache zu verweisen. Doch das muss nicht immer so sein.