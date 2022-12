Ein weiterer Grund für die Notlage in den Kliniken: Die grassierende Influenza und die RS-Virus-Welle, die schwere Atemprobleme bei den Kleinsten hervorruft. Seit etwa zwei Wochen sei die Anzahl der Erkrankungen sprunghaft gestiegen und kaum noch zu stemmen, so Ulrich von Both, Kinder-Infektiologe am Haunerschen Kinderspital in München.