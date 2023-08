Diese Stimme würde nicht genug gehört, so die Botschaft nach fünf Jahren. Initiatorin Greta Thunberg postete am Freitag in den sozialen Netzwerken Instagram und X (früher bekannt als Twitter), man brauche "dringend radikalen Klimaschutz, um zu retten, was noch gerettet werden kann, und um die katastrophalen Auswirkungen der Klimakrise, die Menschen bereits erleben, so weit wie möglich zu begrenzen".