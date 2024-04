Warum Glattwale für die Meere so wichtig sind

"Wal-Pumpe" transportiert Nährstoffe

"Vertikalen Nähstofftransport" nennen das Forschende wie Dr. Helena Herr von der Uni Hamburg auch. Daneben gibt es den "horizontalen": Die Wale fressen in kalten Regionen, ziehen dann in gemäßigte Klimazonen. "Dort kriegen sie ihre Jungen, säugen ihre Kälber und geben letztendlich die Nährstoffe in das Wasser ab, die sie in anderen Breiten aufgenommen haben", so die Biologin, die auch am Alfred-Wegener-Institut (AWI) forscht. Ein reger Austausch von "Dünger", wenn man so will.