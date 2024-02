Buschbrände in Texas: 400.000 Hektar Fläche zerstört

Im US-Bundesstaat Texas kämpft die Feuerwehr weiter gegen heftige Waldbrände. Bewohnte Gebiete mussten evakuiert werden, auch Teile einer Nuklearanlage wurden zeitweise geräumt. 29.02.2024 | 0:17 min

Die Brände sollen Medienberichten zufolge bisher mindestens einen Menschen das Leben gekostet haben. Eine 83-jährige Frau sei in ihrem Haus in Stinnett nordöstlich der Stadt Amarillo gestorben, berichtete der US-Sender CNN am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf örtliche Behörden.