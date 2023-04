Tiny Forest: Urwald für die Stadt

Miyawaki forschte an natürlichen Waldökosystemen und war an der Pflanzung von über 40 Millionen Bäumen beteiligt. Sein klimaresilientes Bewaldungskonzept setzt auf standortangepasste, heimische Arten. Was Stefan Scharfe besonders fasziniert: Ein Tiny Forest kann auf kleinster Fläche in den Städten gedeihen. Nur 200 Quadratmeter Brachfläche braucht es, um eine urbane Wildnis wachsen zu lassen mit vielen verschiedenen heimischen Baum und Straucharten, die in kürzester Zeit ein resilientes Ökosystem bilden.