Gebrauchte Gewänder kommen zum Einsatz, so eine weitere frohe Botschaft vom Protokoll an die Presse. Ganz so, als hinge der König dem Londoner Fashiontrend an, "pre-loved"-Kleidung zu tragen - also Vintage und Second Hand-Klamotten. Dass Charles den Ruf hat, sich im Laufe seines Lebens stets für Nachhaltigkeit eingesetzt zu haben, lässt die Vision fast schon stimmig erscheinen. Am Ende aber ist es schlicht so: Er wird das goldschimmernde imperiale Gewand von König George IV. von 1821 tragen.