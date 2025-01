Aschaffenburg: Hätten Behörden Angriff verhindern können?

4. März 2023: Verletzung eines anderen Bewohners in einem ANKER-Zentrum, Strafbefehl wegen vorsätzlicher Körperverletzung mit Geldstrafe.



7. Juni 2023: Mutmaßliche Verletzung eines anderen Bewohners in einem ANKER-Zentrum, Einstellung des Verfahrens wegen widersprüchlicher Angaben.



11. April 2023: Körperliche Auseinandersetzung im ANKER-Zentrum, Verfahren eingestellt, da Notwehr nicht ausgeschlossen werden konnte.



18. Januar 2024: Sachbeschädigung im ANKER Zentrum, Verfahren läuft. Polizeiliche Unterbringung im Bezirkskrankenhaus für Psychiatrie Werneck.



12. Februar 2024: Fahren ohne Fahrschein - Strafbefehl und Geldstrafe.



12. Mai 2024: Polizeiliche Unterbringung in der Psychiatrischen Klinik Aschaffenburg, zuvor soll es zu "Tätlichkeiten gegen Beamte" gekommen sein, drei Polizisten werden verletzt.



2. August 2024: Mutmaßliche Sachbeschädigung in Alzenau, der Beschuldigte tritt auf dem Weg in die Klinik später mutmaßlich Rettungssanitäter und Polizeibeamte.



3. August 2024: Polizeiliche Unterbringung in der Psychiatrischen Klinik Aschaffenburg.



9. Dezember 2024: Anordnung einer Betreuung durch das Amtsgericht Aschaffenburg, u.a. in rechtlichen Fragen. Der Betroffene erscheint nicht zum vereinbarten Termin. Weitere Versuche der Kontaktaufnahme waren laut Amtsgericht erfolglos.

Quellen: dpa, ZDF