Anschlag in Magdeburg: Untersuchungsausschuss eingesetzt

Nach dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg soll ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss im Landtag von Sachsen-Anhalt eingesetzt werden.

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg mit sechs Toten und annähernd 300 Verletzten hat der Landtag von Sachsen-Anhalt einen Untersuchungsausschuss zur Klärung von Tathintergründen und möglichen Fehlern eingerichtet.

Das mit den Stimmen aller Fraktionen beschlossene Gremium soll bis zum Ende der Legislaturperiode tagen und parallel zu den Ermittlungen der Justiz arbeiten. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) kündigte zuvor in einer Regierungserklärung an, die Geschehnisse "rückhaltlos" aufzuklären.

CDU: "Kein Polittheater", sondern "Aufarbeitung"

Das Sicherheitskonzept des Weihnachtsmarkts und die Vorgeschichte des Täters würden genau "unter die Lupe genommen". Die SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Pähle sagte, es gebe "berechtigte Fragen" an die Sicherheitsbehörden.

Der Chef des Bundeskriminalamts, Holger Münch, sieht einen "untypischen Täter", der nicht in ein Raster passe. Der Fall müsse jetzt in Ruhe analysiert werden.

Täter war Sicherheitsbehörden bekannt

Am 20. Dezember fuhr ein 50-Jähriger mit einem Auto über den Magdeburger Weihnachtsmarkt und erfasste zahlreiche Besucher. Sechs Menschen starben, fast 300 wurden verletzt. Der Täter, Taleb A. stammt aus Saudi-Arabien und arbeitete in einem Klinikum als Arzt.

Er war Sicherheitsbehörden bekannt, fiel aber in keine Gefährderkategorie aus dem Bereich des politischen Extremismus. Kritik gibt es am Sicherheitskonzept, da er ungehindert in den Marktbereich gelangen konnte.