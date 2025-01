Magdeburg-Täter: 110 Mal waren Behörden mit Taleb A. befasst

Behörden öfter mit Taleb A. befasst als bisher bekannt

Wer ist der Mann, der mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt in Magdeburg gerast ist und dabei mindestens fünf Menschen getötet hat? Was man bisher weiß – eine Übersicht.

Saudi-Arabien warnte schon 2023

Das in Tabellenform erstellte Ministeriumspapier zeigt etwa, dass Saudi-Arabiens Behörden am 27. November 2023 das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) anschrieben. Die Saudis meldeten ein Posting von Taleb A. auf seinem X-Account. "Something big will happen in Germany", schrieb der spätere Attentäter - etwas Großes werde in Deutschland passieren.