Steinmeier gedenkt Opfer: Magdeburg "im Innersten verwundet"

Am Abend sprachen Steinmeier und Haseloff im Rahmen der Veranstaltung "Magdeburg singt für eine weltoffene Stadt" auf dem Alten Markt. Die Veranstaltung ist Teil einer Aktionswoche, mit der sich die Initiative "Weltoffenes Magdeburg" angesichts der Zerstörung der Stadt am 16. Januar 1945 alljährlich mit zahlreichen Veranstaltungen für Toleranz engagiert.

Steinmeier: Nicht von Angst überwältigen lassen

Steinmeier sagte, Magdeburg sei durch den Anschlag "im Innersten verwundet" worden. "Wir stehen an Ihrer Seite - wir fühlen und trauern mit Ihnen", betonte der Bundespräsident laut Redetext an die Angehörigen der Opfer gewandt. Er dankte den Einsatzkräften für ihre Hilfeleistung nach dem Anschlag.

Haseloff sichert Opfern Hilfe zu

Am 16. Januar ist es 80 Jahre her, dass Magdeburg im Jahr 1945 zerstört wurde. Der Gedenktag ist der Beginn der Aktionswoche „Eine Stadt für alle“. Zudem erinnert Bundespräsident Steinmeier heute in Magdeburg an die Opfer des Anschlags vom 20. Dezember.

16.01.2025 | 1:52 min