Nach Aschaffenburg: Huber fordert bei "Lanz" Abschiebearrest

Am 4. Dezember 2024 hatte der Tatverdächtige, ein 28-jähriger Afghane, seine freiwillige Ausreise angekündigt. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hatte ihn am 11. Dezember dazu aufgefordert, doch die Ausreise blieb aus. Unterdessen war der Tatverdächtige in psychiatrischer Behandlung gewesen.

In Aschaffenburg haben tausende Menschen der Opfer des tödlichen Messerangriffs gedacht. Der Tatverdächtige wurde dem Haftrichter vorgeführt und in der Psychiatrie untergebracht.

Huber: CSU fordert Rechtsgrundlage für Abschiebearrest

Der Ausreisepflichtige hatte 30 Tage Zeit, um das Land zu verlassen. Daher könne es nicht sein, so Huber, "dass wir nur in Betroffenheit verharren".

Migrationsexpertin: Keine Spekulation über Schuld

Rietig: Vision der Union ist bröcklig

Und wieder holte Huber zu einer politischen Forderung aus - "dass Gefährder und Straftäter nach der ersten Straftat ausgewiesen werden". Was, wenn das Herkunftsland nicht bereit ist, die Abschiebung zu akzeptieren? "Ich glaube, wenn jemand eine Zeit lang in Abschiebegewahrsam ist, erhöht das die Bereitschaft zur freiwilligen Ausreise durchaus."

Rietig forderte: "Was wir eigentlich bräuchten, sind nicht neue Gesetze im Migrationsbereich, sondern eine Entschlackung der Migrationsgesetze." Zudem brauche es eine Veränderung der Zuständigkeiten: "In Deutschland ist es so, dass in vielen Migrationsbereichen [...] jeder so ein bisschen zuständig ist, aber keine Stelle so richtig."