Faeser zu Aschaffenburg: "Wir haben hier Vollzugsdefizite"

Der tödliche Messerangriff auf eine Kita-Gruppe in Aschaffenburg facht die Debatte über eine schärfere Asylpolitik weiter an, auch werden Vorwürfe gegen Behörden laut. Es geht nicht zuletzt um die Frage: Warum war der tatverdächtige Afghane trotz Ausreisepflicht noch in Deutschland? Und warum war der wegen Gewalttaten mehrfach straffällige und psychisch auffällige Mann auf freiem Fuß?

Warum dauerte es beim BAMF so lange?

Geklärt werden müsse aber auch, ob es auch ein "Versagen von anderen Behörden" gab, sagte Faeser. Hintergrund: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann wirft dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - es ist Faesers Ministerium unterstellt - Versagen vor. Die Behörde ordnete im Juni 2023 an, den Afghanen im Zuge des sogenannten Dublin-Verfahrens nach Bulgarien abzuschieben. Den zuständigen bayerischen Stellen sei das mit mehreren Wochen Verzögerung mitgeteilt worden, sagte Herrmann. Eine fristgerechte Überstellung sei so nicht mehr möglich gewesen.

Faeser: Noch weiter nachschärfen

Bei dem Angriff auf die Kita-Gruppe in einem Park in Aschaffenburg waren am Mittwoch ein zweijähriger Junge und ein 41 Jahre alter Mann getötet worden. Drei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Den Behörden zufolge war der tatverdächtige Afghane bereits vorher auffällig und litt an einer psychischen Erkrankung. Der 28-Jährige wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Eine Ermittlungsrichterin erließ am Donnerstag einen entsprechenden Unterbringungsbefehl wegen Mordes und versuchten Mordes.