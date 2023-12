Göttingen: Das Problem mit der Plastik-Droge "Flex"

(MDPV) ist eine psychotrope Substanz und wird unter den Namen Flex, Cloud Nine, Monkey Dust, Super Coke und Peevee gehandelt. In den 1960er Jahren zur Behandlung von Erschöpfungssymptomen entwickelt und aufgrund der Nebenwirkungen nicht auf den Markt gebracht, tauchte es in den 2010er Jahren zunächst in Japan und den USA, später auch in Europa auf.