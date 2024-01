Sorgerechtsstreit: Haftbefehl gegen Blockhouse-Erbin?

Nach der mutmaßlichen Entführung der Kinder der "Block-House"-Erbin Christina Block soll nun laut einem Medienbericht ein europäischer Haftbefehl gegen sie erlassen worden sein. 04.01.2024 | 1:59 min

Worum geht es?

Zwei Kinder der Unternehmerin und Erbin der Gastronomie-Kette "Block-House", Christina Block, wurden in der Silvesternacht von unbekannten Personen aus Dänemark entführt. Dort lebten die Kinder bislang bei ihrem Vater, dem Ex-Mann von Christina Block. Mittlerweile sind sie bei ihrer Mutter, wie diese am Dienstagabend bestätigte.

Eine etwaige Beteiligung von Block an der Entführung bleibt - wie viele Details in diesem Fall - unklar. Es gilt die Unschuldsvermutung. Die Hamburger Staatsanwaltschaft teilte auf ZDFheute-Anfrage mit, man sei weiterhin damit beschäftigt, das Geschehen aufzuklären.

Rechtlich können sich ganz grundsätzlich auch Eltern durch die Beteiligung an einer Entführung ihrer eigenen Kinder wegen der Entziehung Minderjähriger strafbar machen.

Wer bekommt das Sorgerecht?

Christina Block führt schon länger einen Sorgerechtsstreit gegen ihren Ex-Mann. Seitdem die beiden Kinder 2021 nicht mehr von einem Besuch bei ihrem Vater in Dänemark zurückkehrten, kämpfte Block dafür, ihre Kinder wiederzusehen.

Das Argument der dänischen Gerichte: Es bestehe mittlerweile aufgrund des langen Verbleibs der Kinder in Dänemark ein Risiko für ihre körperliche und seelische Gesundheit, sollten sie zurückgeführt werden. Am 2. Januar habe nach Recherchen der "Zeit-Online" ein dänisches Gericht per Eilverfahren dem Vater sogar das Sorgerecht gänzlich übertragen. Folge ist möglicherweise, dass nun ein deutsches Gericht über die Rückführung der Kinder nach Dänemark entscheiden muss.