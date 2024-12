US-Gefängnis: Wärter prügeln Häftling zu Tode

So kam ein Untersuchungsbericht der Correctional Association of New York (CANY) aus dem Jahr 2022 zu dem Ergebnis, dass Misshandlungen durch Gefängniswärter und rassistische Diskriminierung in Marcy an der Tagesordnung seien. Nach Angaben der "New York Times" sind die meisten Häftlinge Schwarze und Latinos, mehr als 90 Prozent der Bediensteten weiß. CANY-Direktorin Jennifer Scaife sagte nach Ansicht der Videoaufnahmen, es sei "einfach nur abstoßend", dass einige Beteiligte auch noch amüsiert wirkten, während Brooks vor ihren Augen zu Tode geprügelt werde.