"I can't breathe": Vierter Todestag von George Floyd

"I can't breathe" (ich kann nicht atmen). Vor genau vier Jahren geht ein Video um die Welt, dessen Inhalt kaum zu ertragen ist. Neun Minuten und 29 Sekunden: So lange presst der weiße Polizist Derek Chauvin sein Knie in den Nacken des schwarzen US-Amerikaners George Floyd . Der fleht immer wieder nach Luft, kann nicht atmen. Kurz darauf stirbt Floyd - am 25. Mai 2020.