USA: Mörder von George Floyd in Haft niedergestochen

Der wegen des Mordes an George Floyd im Jahr 2020 verurteilte Ex-Polizist Derek Chauvin ist am Freitag in einem Gefängnis im US-Bundesstaat Arizona niedergestochen worden. Das berichteten die "New York Times" und die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf anonyme Quellen.

Die Gefängnisbehörde bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP einen Angriff in der Haftanstalt in Tucson, ohne den Namen des Opfers zu nennen. Die Mitarbeiter hätten lebensrettende Maßnahmen für einen inhaftieren Menschen eingeleitet, hieß es in der Erklärung. Dieser wurde demnach "zur weiteren Behandlung und Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus transportiert". Auf den offiziellen Behördenwebseiten waren am Samstag keine Mitteilungen zu dem Vorfall zu finden.