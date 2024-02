Lieferando: Hassparolen per Lieferdienst - Polizei ermittelt

Gegen Mitternacht kam der Fahrer von Lieferando zum Gemeindezentrum der Salahud-Din-Moschee in Essen. In seiner orangenen Kiste hatte er Lasagne, Cannelloni und Mixed Noodles für 28,70 Euro. Doch niemand in dem islamischen Zentrum hatte irgendetwas bestellt und viel schlimmer: Im Feld "Bestellnotiz", dort wo man normalerweise Extrawünsche angeben kann, standen anti-islamische, offensichtlich rechtsextreme Parolen: "Hellfire-Raketen gegen Minarette" lautet eine davon. Die anderen sind ebenfalls extrem menschenverachtend. Während Bestellung und Lieferung war die Parole in der Bestellnotiz offenbar niemandem aufgefallen.