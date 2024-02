Millionen veruntreut: Ex-Chef von Waffenlobby NRA verurteilt

Der Schuldspruch zeige, dass in New York "niemand mit Korruption und Gier davonkommt, egal für wie mächtig und einflussreich er sich hält", schrieb Generalstaatsanwältin James auf der Plattform X. "Jeder, selbst die NRA und Wayne LaPierre, muss sich an die gleichen Regeln halten", betonte sie. James sprach von einem "großen Sieg". Sie hatte zuvor bereits erfolgreich Ex-Präsident Donald Trump wegen Finanzbetrugs verklagt.