Tod auf Klassenfahrt: Geldstrafe für Lehrerinnen gefordert

Vorwurf: Fahrlässige Tötung durch Unterlassen

Die beiden Frauen im Alter von 34 und 60 Jahren sollten zu Geldstrafen von 9.000 Euro und 21.600 Euro verurteilt werden, beantragte die Anklage am Donnerstag vor dem Landgericht Mönchengladbach. Auch die Vertreter der Nebenkläger, der Eltern des Mädchens, forderten eine Verurteilung, ohne ein Strafmaß zu nennen.

Diabetes von Emily blieb unbekannt

Der Zustand des Kindes hatte sich auf der Fahrt stetig verschlechtert, worüber mitreisende Schüler die Lehrerinnen informiert hatten. Das Mädchen war an den Folgen von Insulinmangel in einem Krankenhaus in London gestorben.