Falsches Urteil: Afroamerikaner nach 47 Jahren rehabilitiert

47 Jahre nach seiner Verurteilung und nach mehr als sieben Jahren unschuldig im Gefängnis ist ein Afroamerikaner im US -Bundesstaat New York aufgrund neuer DNA-Beweise rehabilitiert worden. DNA-Beweise, die damals noch nicht verfügbar waren, hätten den heute 72 Jahre alten Leonard Mack "endgültig als Täter ausgeschlossen und einen verurteilten Sexualstraftäter identifiziert, der die Vergewaltigung jetzt gestanden hat", erklärte die Staatsanwaltschaft von Westchester County am Dienstag (Ortszeit).