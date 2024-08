Tod nach Restaurantbesuch: Disney lässt Klage der Familie zu

Die Familie der Verstorbenen macht geltend, dass die 42-jährige New Yorker Ärztin nach dem Essen in einem Irish Pub im Freizeitpark Disney Springs eine tödliche allergische Reaktion erlitten habe. Die Frau und ihr Ehemann sowie dessen Mutter hätten sich zu dem Besuch im "Raglan Road" im Oktober 2023 entschieden, weil das Lokal auf der Disney-Website mit "allergenfreiem Essen" geworben habe, heißt es in der Klageschrift. Die Ärztin wies die Bedienung demnach mehrfach auf ihre schweren Allergien gegen Nüsse und Milchprodukte hin. Ihr sei garantiert worden, dass das Angebot allergenfrei sei.