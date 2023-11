San Fransisco: Auto rast in China-Konsulat - Fahrer getötet

Das chinesische Konsulat in San Francisco ist abgesperrt. Zuvor krachte ein Auto in die Lobby.

Ein Wagen ist aus noch ungeklärten Gründen in die Lobby des chinesischen Konsulats in San Francisco gerast. Beamte hätten die verdächtige Person am Steuer gestellt und ein Polizist habe das Feuer auf sie eröffnet, teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Beamten hätten am Montag zunächst versucht, Kontakt mit dem verdächtigen Fahrer aufzunehmen, teilte die Polizei mit.