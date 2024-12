Fall Luigi M.: Wie Amerikaner einen Mord verherrlichen

Nach den tödlichen Schüssen auf den Chef eines US-Versicherungskonzerns mitten in New York wird der Täter im Netz vielfach gefeiert. Nun ist ein Verdächtiger festgenommen worden.

Mitten auf der Straße in New York wird der Chef der Krankenversicherung UnitedHealthcare, Brian Thompson, erschossen . Nur Stunden später ist das Internet voll mit Posts und Kommentaren, die den Mord verherrlichen und verteidigen.

Nach der Festnahme des 26-jährigen Tatverdächtigen Luigi M. wird er teilweise als "Held" gefeiert. "Das ist also unser Robin Hood", schreibt ein Nutzer bei Instagram. Eine andere Nutzerin fragt: "Warum wird das gefeiert?" Eine Antwort unter dem Kommentar lautet: "Weil das Gesundheitswesen im letzten Jahr 50 Milliarden Dollar an kranken Menschen verdient hat, die ihren letzten Dollar bezahlen."

Politik beklagt, dass Tötung eher gefeiert als verurteilt wird

US-Gesundheitssystem: "Teuer, kompliziert, dysfunktional"

Anders als in Deutschland werden in den USA Krankheitskosten eher als Privatangelegenheit wahrgenommen. Millionen Amerikaner sind gar nicht versichert. Das Gesundheitssystem ist ungemein kompliziert, mit riesigen gewinnorientierten Versicherern, gemeinnützigen Unternehmen und staatlichen Programmen.

