Leipziger Buchmesse: Barbi Markovic für "Minihorror" geehrt

Barbi Markovic erzähle stilsicher und mit bewussten Stilbrüchen einen Comic in Prosa, urteilte die Jury. In dem Werk geht es um das Paar Mini und Miki, die in den alltäglichen Horror des städtischen Lebens eintauchen. Preisträgerin Markovic wurde 1980 in Belgrad geboren und lebt in Wien. Im vergangenen Jahr hatte Dincer Gücyeter für seinen Roman "Unser Deutschlandmärchen" den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik erhalten.