Von Mozart - unbekanntes Stück in Leipzig entdeckt

Eine Statue von Mozart in Salzburg. Ein Jugendwerk des Komponisten ist überraschend in einer Leipziger Bibliothek aufgetaucht.

In Leipzig ist ein bisher unbekanntes Frühwerk von Wolfgang Amadeus Mozart entdeckt worden. Es handelt sich um die zwölfminütige "Serenate ex C" aus der Sammlung Carl Ferdinand Beckers.

Mozart komponierte Stück wohl als Jugendlicher

Aufgefallen war die Abschrift bei der Arbeit an der Neuausgabe des Köchel-Verzeichnisses, welches von der Internationalen Stiftung Mozarteum in Salzburg erstellt wurde. Es gilt als Referenzwerk über das musikalische Schaffen Mozarts.

1993 begründete eine amerikanische Studie den Mythos vom "Mozart-Effekt". Wie Musik und Intelligenz zusammenhängen, wird seitdem erforscht. Doch was ist dran an dem Effekt?

Kein Hinweis auf anderen Komponisten

Zu 100 Prozent sei dies zwar nicht nachweisbar, so der Experte. Doch es sei alles getan worden, um auszuschließen, dass diese Stück unter dem Namen eines anderen Komponisten in irgendeinem Archiv liege.

Erste systematische Erfassung

Die jetzt gefundene Komposition wurde am Donnerstag in der Internationalen Stiftung Mozarteum in Salzburg präsentiert. Am Samstag (21. September) wird das Stück in der Oper Leipzig vorgestellt und aufgeführt.