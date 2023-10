Lesch: "Attosekunden-Physik: Das ist eine milliardstel Milliardstelsekunde. Das ist so kurz, das kann man sich sowieso nicht vorstellen. Das sind die Vorgänge, die in einem Atom sich abspielen. Also für Ferenc Krausz zum Beispiel, einer von den drei Preisträgern, der ist in der Lage, einem Atom dabei zuzuschauen, wenn es ein Elektron verliert, wie sich alle anderen Elektronen in der Elektronenhülle dann verhalten. So nach dem Motto 'Huch, da ist ja ein Elektron weg'.