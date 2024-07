Olympia: Südkorea fälschlich als Nordkorea vorgestellt

Die Olympia-Macher haben für einen heiklen Verwechslungsfehler bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris gesorgt. Die südkoreanische Delegation war am Freitag während der Fahrt über die Seine unter dem Ländernamen "Demokratische Volksrepublik Korea", der offiziellen Bezeichnung Nordkoreas, vorgestellt worden. Die Delegation aus Nordkorea wurde hingegen korrekt mit dem offiziellen Namen des Landes präsentiert.

IOC-Sprecher Mark Adams sagte: "Es ist zutiefst bedauerlich, wir entschuldigen uns aus tiefstem Herzen". In einer vier Stunden währenden Show könne so etwas jedoch passieren, da vieles in Bewegung sei.