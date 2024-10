Viele Kegelrobben tot auf Rügen entdeckt: Erste Hinweise

Die Serie toter Kegelrobben an der Küste von Rügen hält an: Am Montag wurde ein weiteres Tier auf Rügen entdeckt, die Funde stiegen auf 28. Eine Obduktion ergab erste Hinweise.

Tote Robben in Ostsee möglicherweise ertrunken. Quelle: dpa

Die Serie von Funden toter Kegelrobben an der vorpommerschen Küste setzt sich fort. Am Montag sei ein weiteres Tier im Südosten der Insel Rügen geborgen worden, teilte die Kuratorin für Meeressäugetiere am Deutschen Meeresmuseum in Stralsund, Judith Denkinger, mit.

Damit steige die Zahl der Fälle in der Region seit Anfang Oktober auf 28. Erst am Samstag war ein Fund zwischen Sassnitz und Mukran bekannt geworden. Die Häufung sei ungewöhnlich, sagte Denkinger. "Auf jeden Fall. Das ohne Zweifel."

Die Nordsee bietet perfekte Lebensbedingungen für die dort lebenden Robben, doch viele Tiere verletzen sich. Das Ecomare im niederländischen Texel hilft kranken Tieren. 26.04.2024 | 0:45 min

Tote Robben vor Rügen: Ermittlungen wegen Ertrinken

Es stelle sich die Frage, wieso so viele Tiere auf einmal verendeten, sagte Denkinger. Jedes der Tiere solle untersucht werden. Drei seien bereits durch das Meeresmuseum untersucht worden. Sie wiesen laut Denkinger Spuren von Ertrinken auf.

Es sei denkbar, dass sich Tiere in Reusen verfangen und ertrinken. In der Nähe des neuerlich gefundenen Tieres soll sich eine Reuse befunden haben. Auch zuvor waren Tiere früheren Angaben zufolge in der Nähe einer Reuse gefunden worden.

Das Meeresmuseum und das Biosphärenreservat Südost-Rügen haben früheren Angaben zufolge Anzeige gegen unbekannt erstattet. Die Wasserschutzpolizei bestätigte den Eingang einer Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Auf der polnischen Halbinsel Hel bringen Tierpfleger kranke Robben ins Robbenkrankenhaus, wo die Tierpfleger die hilflosen Robben wieder aufpäppeln. 03.07.2024 | 2:03 min

Keine Vogelgrippe nachgewiesen

Nach Aussage Denkingers waren die bislang untersuchten Tiere gesund. Tests etwa auf Vogelgrippe , mit der sich auch Robben anstecken können, seien negativ ausgefallen. Andernorts sei bisher keine entsprechende Häufung gemeldet worden - etwa von der polnischen Küste oder der Insel Greifswalder Oie, wo sich die meisten Tiere in der Region aufhielten.

In der Ostsee sind die Kegelrobben im 20. Jahrhundert fast ausgerottet worden. Nach Schutzmaßnahmen ist der Bestand zuletzt wieder gewachsen. Laut Denkinger erreichte er in der Region in den Jahren 2022 und 2021 einen Höhepunkt. An der Küste Mecklenburg-Vorpommerns leben schätzungsweise 300 bis 400 Tiere.

Der Erreger wurde auf dem antarktischen Festland nachgewiesen – in einer verendeten Raubmöwe. Vor allem die in Kolonien lebende Pinguine sind gefährdet. Forschende arbeiten an einem Impfstoff. 07.03.2024 | 4:27 min

Sezierungen und Analysen sollen Ursache klären

Noch in dieser Woche sollten weitere zehn Tiere seziert werden. Die Tiere sollen am Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) im schleswig-holsteinischen Büsum untersucht werden. Hinzu kämen weitere Analysen. Spätestens bis zum Jahresende sollten alle Ergebnisse vorliegen.

Laut Denkinger ist der Beifang in Netzen weltweit eine der wichtigsten Todesursachen für die Tiere. Der Kontakt mit Netzen sei aber wegen des Fells schwer nachzuweisen. Spuren bildeten sich dadurch weniger ab. Zumindest bei einem der sezierten Tiere seien Hautabschürfungen festgestellt worden.

Weltweites Phänomen : Zehntausende Robben sterben durch Vogelgrippe Sie sind Meeressäuger - dennoch fallen Robben inzwischen reihenweise der Vogelgrippe zum Opfer. Wissenschaftler weltweit bereitet das große Sorgen.